تركي آل الشيخ ردا على القيعي: حلم التاسعة يجمعنا

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أكد تركي آل الشيخ، رئيس العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أن حلم التتويج باللقب التاسع على صعيد دوري أبطال إفريقيا يجمع كل من ينتمي للأهلي.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو لعدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقادت بالأهلي يقول فيه :"آل الشيخ قال مبروك وعقبال كأس إفريقيا .. عقبال ما تباركلنا يا سيادة المستشار ، نتمنى تباركلنا ونحتفل سوا بهذه البطولة".

من جهته علّق تركي آل الشيخ على المقطع المقتضب قائلًا :"حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا".

يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد هنأ الأهلي بالتتويج بلقب الدوري العام الذي فاز به الأحمر للمرة الـ 42 في التاريخ والخامسة على التوالي.

ويواجه الأهلي في شهر أكتوبر المقبل فريق الوداد المغربي مرتين في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.