الأمن يسيطر على المشاجرة وإصابة 8 بينهم حالتين طلق ناري خطر والقبض علي 25

شهد مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إصابة 8 أشخاص، والقبض على 25 آخرين، جراء نشوب مشاجرة مسلحة بين قريتي السلسلة والتحرير، بسبب لعب الأطفال.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقي بلاغاً من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة مسلحة بين قريتين بمركز بني مزار.

وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي، بمركز شرطة بني مزار بقيادة الرائد بلال الجناينى رئيس مباحث المركز، وتم السيطرة على المشاجرة وتبين أن طرفيها قريتي السلسلة والتحرير، وتم إلقاء القبض 25 شخصًا من طرفي مشاجرة، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة.

وتبين من التحريات، أن المشاجرة وقعت بسبب لعب الأطفال، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم شخصين بطلق ناري في البطن والصدر وهما في حالة خطيرة وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج، والباقي كدمات وكسور.