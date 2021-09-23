الكشف على 1685 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، بقرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بسهولة ويسر، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1685 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 12حالة، بالإضافة إلى إجراء 783 تحليلاً معمليا، و50 أشعة عادية، و30 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، ومشاركة شركة مياه الشرب بالتوعية، والمعمل لسحب عينات من مياه الشرب.