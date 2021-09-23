أعداد غفيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي استدعت أحد حراس المسجد للتحقيق معه.

وقال أحد حراس الأقصى في تصريح صحفي إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا صلوات تلمودية، وقدمت لهم شروحات عن الهيكل المزعوم.

وكان نحو 600 مستوطن، اقتحموا الأقصى المبارك، أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.

وغالبًا ما تتم الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.