وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في إيران وأفغانستان وليبيا

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بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، ونظيرها الألماني هايكو ماس الوضع في إيران وأفغانستان وليبيا.

وكتبت تروس في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن: "المملكة المتحدة وألمانيا شريكان قويان. لقد كان من دواعي سروري مقابلة هايكو ماس على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدثنا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية على الصعيد العالمي والأولويات المشتركة بما في ذلك إيران وأفغانستان وليبيا".

وأضافت أنهما ناقشا أيضًا تسليم المملكة المتحدة رئاسة مجموعة السبع إلى ألمانيا.

وتوجهت تروس إلى الولايات المتحدة في 20 سبتمبر لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعقد وزيرة خارجية المملكة المتحدة عددًا من الاجتماعات على هامش الجمعية.