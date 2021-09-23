المجلس الرئاسي الليبي يدعو الدبيبة إلى الاستمرار في عمله

دعا المجلس الرئاسي الليبي حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة الاستمرار بعملها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها.

وطالب المجلس الرئاسي، في بيان على صفحته الرسمية على الانترنت، البرلمان والحكومة بعدم اتخاذ اجراءات "تصعيدية" وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي.

وأكد المجلس الرئاسي أن كل جهة يجب أن تقوم بعملها وفق الاختصاص الموكل إليها والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار المتفق عليها من جميع الأطراف.

وجاء هذا البيان من المجلس الرئاسي بصفته ممثل الصفة السيادية بالدولة الليبية في متابعة لما أسماه تداعيات قرار مجلس النواب في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وكان مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا، قد أعلن أمس الأول الثلاثاء عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي أجج الوضع السياسي في ليبيا من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر القادم.