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تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة اصطدامه بسيديتين توفيت إحدهما خلال محاولة تلقي العلاج داخل مستشفى بمنطقة المهندسين.

ووجهت النيابة العامة للفنان أبو الحسن تهمة القتل الخطأ والإصابة لسيدتين بعدما صدمهما بسيارته أعلى طريق المحور المركزي بنطاق مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وتوفيت إحدى الضحايا متأثرة بإصابتها داخل مستشفى خاصة بمنطقة المهندسين في العجوزة، والتي كانت تخضع لرعاية صحية بالمستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، بينما خرجت الحالة الأخرى من المستشفى وحالتها مستقرة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أخلت سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام الفنان عباس أبو الحسن سيدتين بسيارته الملاكي، مما أسفر عن إصابتهما، ونقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على الفنان وسيارته الملاكي.