صحة القاهرة تقدم 172 ألفا و395 خدمة طبية ضمن مبادرة بداية

- الجزار: إجراء جلسات غسيل كلوي وصرف أكياس الدم ومشتقاته

قال الدكتور حمودة عيد الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، إن مديرية الطب العلاجي بالقاهره قدمت 172395 خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات الحكومية والمركزية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الجزار، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت 172395 خدمة بواقع 9133 خدمة بمستشفى شبرا العام، و12505 خدمات بمستشفى منشية البكرى العام، و19240 خدمة بمستشفى المنيرة العام، و6438 خدمة بمستشفى الخليفة العام، و9355 خدمة بمستشفى الخازندارة العام، و2196 خدمة بمستشفى بولاق أبو العلا العام، و 5924 خدمة بمستشفى دار السلام العام، و4440 خدمة بمستشفى الزاوية العام، و 5816 بمستشفى روض الفرج العام.

وتابع: "17001 خدمة بمستشفي عين شمس العام، و 14378 خدمة بمستشفى حلوان العام، و 6162 خدمة بمستشفى التبين المركزى، و8175 خدمة بمستشفى الشروق المركزى، و9475 خدمة بمستشفى صدر العباسية، و2030 خدمة بمستشفي رمد قلاوون، و9249 خدمة بمستشفى حميات العباسية، و2892 خدمة بمستشفى حميات حلوان، و27986 خدمة بمستشفى الحوض المرصود القاهرة الجلدية".

وأشار الجزار إلى أن الخدمات تنوعت ما بين إجراء إشاعات، وعمل التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية في عيادات العلاج الطبيعي، والأسنان، وصرف أكياس الدم ومشتقاته، والتردد على العيادات الخارجية، وصرف علاج من صيدليات المستشفيات، والتردد على أقسام الطوارئ، واحتجاز حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، والاحتجاز بالرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وإجراء جلسات غسيل كلوي، وخدمات ترخيص المنشآت الطبية، وإجراء تدخلات جراحية.