وفاة طبيبة صيدلانية أثناء عملها بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

لفظت الدكتورة هند عاطف، صيدلانية بمستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، أنفاسها الأخيرة أثناء تأدية عملها، وتم إيداع جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد الوهاب أبو طالب، رئيس مباحث قسم المنيا، يفيد بوفاة صيدلانية أثناء تأديتها عملها.

وعلى الفور، قررت النيابة العامة بندب الدكتور عماد عزت، مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، والذي أظهر في تقريره أن سبب الوفاة كان توقف عضلة القلب ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهه جنائية في الحادث.

ونعت كلية الصيدلة بجامعة المنيا، ونقابة الصيادلة بالمنيا، وفرع المنيا للتأمين الصحي في بيان مشترك، الدكتورة هند عاطف، الصيدلانية بمستشفى المنيا للتأمين الصحي بصيدلية الطوارئ، دفعة 2021 كلية الصيدلة بجامعة المنيا، والتي وافتها المنية أثناء تأدية عملها نتيجة نزيف بالمخ.