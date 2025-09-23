الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر.

وقالت المديرية في بيان، إن الإغلاق يبدأ من يوم الأربعاء 24 سبتمبر حتى إشعار آخر.

بدورها، دعت إدارة أمن الجسور، جميع المسافرين عبر الجسر إلى متابعة حساباتها الرسمية ووسائل الإعلام المحلية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفتح الجسر أو إغلاقه.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بإغلاق معبر اللنبي (نفس المعبر) حتى إشعار آخر.

وسبق أن أغلقت إسرائيل الجسر في 19 سبتمبر بعد يوم من إطلاق سائق كان يقود شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين هناك.