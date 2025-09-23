تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتأخير غير متوقّع بسبب الشرطة الأمريكية بعد إلقائه خطابًا في مقر الأمم المتحدة، وذلك أثناء مرور موكب دونالد ترامب في نيويورك يوم الاثنين 22 سبتمبر.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الموقف المفاجئ وقع عندما غادر ماكرون مقر الأمم المتحدة، حيث كان قد أعلن رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، لكن مرور موكب ترامب الرئاسي في أحد شوارع نيويورك، تسبب في عرقلة ووقوف مرور ماكرون.

وقال ضابط شرطة له: "أعتذر، سيدي الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، مشيرا إلى اقتراب موكب ترامب.

والتقطت مقاطع فيديو هذه اللحظة، التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير بأنه في هذا الموقف غير المتوقع، أجرى ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لمحاولة حل الأزمة.

وقال ماكرون مازحًا عبر الهاتف: "خمّن ماذا؟ أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

وبعد عدة دقائق، تم فتح الطريق– لكن للمارة فحسب. وأجبر ذلك الرئيس الفرنسي على مواصلة مكالمته الهاتفية مع ترامب خلال التوقف في الشارع.