النائبة زينب فهيم أول عضوة تتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

تسلّمت النائبة زينب فهيم، عن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية، بطاقة عضوية مجلس الشيوخ؛ لتصبح أول عضوة تستكمل إجراءات العضوية في المجلس اليوم.

وأعربت "فهيم"، عن استعدادها للانضمام إلى لجنة الصحة بالمجلس، مؤكدة أن ملف الصحة سيكون على رأس أولوياتها، إلى جانب قضايا التعليم والمرأة والمشكلات المجتمعية.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة يأتي في صدارة اهتماماتها، معتبرة أن وجودها تحت قبة مجلس الشيوخ يعكس جدية الدولة في دعم المرأة وتمكينها.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة انتهت من الاستعدادات النهائية لاستقبال الأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، حيث تم طباعة بطاقات العضوية تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال بمقر المجلس الحالي في التحرير.

وبين عتمان، أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى قطاع غرب الدلتا.

ودعت الأمانة العامة الأعضاء المنتخبين لحضور حفل الاستقبال وتسلم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن في شارع القصر العيني.