الجزائر وروسيا يستعرضان التعاون العسكري

استعرضت الجزائر وروسيا حالة التعاون العسكري الثنائي، وتبادلتا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطنية الجزائرية، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، دميتري شوغاييف، وذلك في إطار نشاطات التعاون العسكري.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا حالة التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الفريق أول سعيد شنقريحة، اعتبر زيارة شوغاييف، والوفد المرافق له، محطة أخرى على مسار توطيد العلاقات التاريخية بين الجزائر وروسيا عموما وبين مؤسستيهما العسكريتين بصفة خاصة.

ولفت شنقريحة إلى أن الزيارات الأخيرة الرفيعة المستوى سمحت بتفعيل ديناميكية متجددة في مجال التعاون العسكري، حيث مكنت من توسيع آفاق الشراكة البينية، مؤكدا أن الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة، وتعمل على تطوير شبكات من العلاقات تجمع بين البحث عن الحلول القائمة على الحوار، وترقية موجبات التنمية المستدامة في سبيل بناء مصير جماعي مشترك، قائم على التضامن واحترام سيادة الدول.

كما شدّد على أن بلاده تسعى في هذا السياق الجيوسياسي العالمي المعقد والإقليمي المضطرب، وفي إطار مبادئ سياستها الخارجية القائمة على احترام تام للقانون الدولي، لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وتأتي زيارة ديمتري شوغاييف، إلى الجزائر، بعد 5 أيام من انتهاء مهمة المفرزة التابعة للأسطولين الروسيين للبحر الأسود والبلطيق، المكونة من الغواصة "Novorossiisk" ، والقاطرة البحرية للإنقاذ ""lakov Grebelskii، التي توقفت بميناء الجزائر، ضمن خطة تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري-الروسي.