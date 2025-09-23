- الاثنين أعلنت لوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو اعترافها بفلسطين خلال "مؤتمر حل الدولتين" بنيويورك

- ارتفاع عدد المعترفين بفلسطين إلى 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، منذ إعلان الدولة في الجزائر عام 1988

أعلنت كل من لوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، الاثنين، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، خلال "مؤتمر حل الدولتين" بمدينة نيويورك الأمريكية.

يأتي ذلك غداة اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، الأحد، ليرتفع عدد المعترفين بفلسطين إلى 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988، إقامة دولة فلسطين.​​​​​​​

وبين 28 و30 يوليو الماضي، عقدت في نيويورك الجلسات الأولى من أعمال "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطيني وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

وصدر عن المؤتمر آنذاك "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.​​​​​​​

وفي هذا الإطار نستعرض الدول التي تعترف بفلسطين بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الرسمي "وفا":

** دول اعترفت في العام 1988

في العام 1988 وبعد إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية، اعترفت بفلسطين 83 دولة.

وهذه الدول هي: تركيا، إيران، الجزائر، البحرين، إندونيسيا، العراق، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، تونس، اليمن، أفغانستان، بنجلاديش، كوبا، الأردن، مدغشقر، نيكاراغوا، باكستان، قطر.

بالإضافة إلى كل من: السعودية، صربيا، الإمارات، زامبيا، ألبانيا، بروناي دار السلام، جيبوتي، موريشيوس، السودان، قبرص الرومية، تشيكيا، مصر، غامبيا، الهند، نيجيريا، سيشيل، سلوفاكيا، سريلانكا.

كما اعترفت في حينه كل من: بيلاروسيا، ناميبيا، روسيا، أوكرانيا، فيتنام، الصين، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، غينيا، غينيا بيساو، مالي، منغوليا، السنغال، المجر، الرأس الأخضر، كوريا الشمالية، النيجر، رومانيا، تنزانيا، بلغاريا، المالديف، غانا، توغو، زيمبابوي، تشاد، لاوس.

وفي ذات العام اعترف كل من: سيراليون، أوغندا الكونغو (الجمهورية)، أنغولا، موزمبيق، ساو تومي وبرينسيب، الغابون، عُمان، بولندا، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا، نيبال، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، وبوتان.

وفي العام نفسه أرسلت مالطا خطابا إلى الأمم المتحدة أكدت فيه اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به، وأعربت عن ترحيبها بإعلان الاستقلال الذي صدر في الجزائر، غير أنها لم تعترف رسميا بالدولة.

** اعترافات بين 1989 - 1998

وفي العام 1989، اعترفت 7 دول بفلسطين، هي: رواندا، إثيوبيا، بنين، غينيا الاستوائية، كينيا، فانواتو، الفلبين.

أما في العام 1991 اعترفت إسواتيني (سوازيلاند سابقًا)، تبعها في العام 1992، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان، جورجيا، والبوسنة والهرسك.

وفي العام 1994 اعترفت كل من طاجيكستان وأوزبكستان، وفي العام 1995 اعترفت بابوا غينيا الجديدة، وجنوب إفريقيا، قيرغيزستان، وفي العام 1998 اعترفت مالاوي.

** اعترافات بين 2004 - 2019

وفي العام 2004 اعترفت بفلسطين تيمور الشرقية، تبعها الجبل الأسود في العام 2006، وكوستاريكا ولبنان وساحل العاج في العام 2008.

وفي العام 2009 اعترفت كل من فنزويلا، وجمهورية الدومينيكان بدولة فلسطين، وفي العام 2010 اعترفت كل من الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور.

وفي العام 2011 اعترفت كل من تشيلي، غيانا، بيرو، سورينام، باراغواي، أوروغواي، ليسوتو، ليبيريا، جنوب السودان، سوريا، السلفادور، هندوراس، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا، غرينادا، البرازيل، وآيسلندا.

وفي العام 2012 اعترفت تايلاند، تبعها في العام 2013 غواتيمالا وهايتي.

وفي العام 2014 اعترفت السويد، تبعها الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، وسانت لوسيا في العام 2015 ، وكولومبيا، وسانت كيتس ونيفيس في العام 2019.

** اعترافات بين 2023 – 2024

في العام 2023 اعترفت المكسيك، وفي العام 2024 اعترفت كل من بربادوس، جامايكا، ترينيداد وتوباغو، الباهاما، النرويج، إيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، أرمينيا.

** اعترافات العام 2025

خلال العام الجاري اعترفت بريطانيا، وكندا، وأستراليا، والبرتغال، ولوكسمبورج، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا، وموناكو، ليصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.