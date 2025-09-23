الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في نيويورك أمس الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكدت أن الرياض وباريس تعهدتا بمواصلة العمل على متابعة تنفيذ الإعلان بكل مراحله، مشيرة إلى أن اعتماد الإعلان يمثل خطوة مهمة على طريق تثبيت حل الدولتين.

كما وجهت الوزارة الشكر إلى الدول المشاركة في المؤتمر والدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، داعية بقية الدول إلى سرعة التوقيع على الإعلان والالتزام بما تضمنه من بنود، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.