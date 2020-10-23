رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو إلى إجراء تحقيق في وفيات مرتبطة بلقاح الإنفلونزا

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دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات الإنفلونزا، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وتوفي حوالي 32 شخصا بعد تلقيهم اللقاحات خلال الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات الصحية قالت إنها لم تجد شيئًا يربط بشكل مباشر بين اللقاح والوفيات، وفقًا ليونهاب.

وقال تشونج إنه يتعين على السلطات التحقيق في "العلاقة السببية" ونشر النتائج على الملأ.

كما قدم تعازيه لذوي الضحايا.

وقالت حكومة سول إن برنامج التحصين سيستمر.

وكانت البلاد تضغط من أجل توفير لقاحات الإنفلونزا مجانا لحوالي 19 مليون شخص لتجنب وباء آخر مع استمرارها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.