ترامب يعرب عن رغبته بمساعدة أرمينيا في صراعها مع أذربيجان حول ناجورنو كاراباخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن إدارته تعمل مع أرمينيا في صراعها مع أذربيجان حول منطقة ناجورنو - كاراباخ، مشيرا إلى حجم الأرمن الذين يعيشون في الشتات في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وأضاف ترامب في كلمة له من المكتب البيضاوي اليوم الجمعة: "نحن نعمل مع أرمينيا. لدينا علاقة جيدة جدا معهم إنهم شعب جيد للغاية وهم مخلصون، إنهم شعب رائع وسنرى ما يحدث".

ورفض ترامب توضيح ما إذا كان قد تحدث إلى القادة في أرمينيا أو أذربيجان.

ويدور قتال عنيف في ناجورنو كاراباخ منذ نهاية سبتمبر الماضي.

كانت أذربيجان فقدت السيطرة على المنطقة الجبلية ناجورونو كاراباخ التي يبلغ عدد سكانها 145 ألف نسمة في حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي السابق قبل حوالي ثلاثين عاما.

ويسود هناك وقف إطلاق نار هش منذ 1994.

وفي الآونة الأخيرة تم عقد اتفاقين لوقف إطلاق النار لكنهما انتهيا بعد وقت قصير من دخولهما حيز التنفيذ.