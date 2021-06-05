باول يتوقع تراجع التضخم بأمريكا بمجرد انتهاء أزمة الإمدادات العام المقبل

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم بأول إن المجلس "البنك المركزي" يسير على طريق البدء في تخفيف برنامجه لشراء السندات، وينبغي أن ينخفض التضخم بمجرد أن تخف ضغوط سلسلة التوريد التي تدفع الأسعار للارتفاع.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بأول اليوم الجمعة خلال حلقة نقاشية في حدث افتراضي استضافه البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا "المركزي" إننا "نسير على طريق البدء في خطة تخفيف مشترياتنا للأصول، التي إذا تطور الاقتصاد بشكل واسع كما هو متوقع، ستكتمل في منتصف العام المقبل". وقال: "أعتقد أنه حان الوقت للتخفيف، ولا أعتقد أنه الوقت المناسب لزيادة أسعار الفائدة".

وذكر باول أن نقص الإمدادات وضغوط سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى زيادة التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول من المتوقع سابقا، ربما حتى العام المقبل"، مضيفا أنه "لا يزال ذلك هو الوضع الأكثر احتمالا"، ومع تراجع حدة الضغوط "وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، ومع زيادة التوظيف، سيتحرك التضخم للانخفاض مقتربا أكثر من هدفنا البالغ 2%".

ومن المتوقع أن يعلن باول وزملاؤه في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي والمسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، في نهاية اجتماعهم المرتقب في 2 و3 تشرين ثان/ نوفمبر، أنهم سيبدأون تخفيف برنامج شراء السندات المطبق منذ العام الماضي في الأيام الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا.