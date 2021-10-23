مستشار الرئيس: الدولة دفعت نحو 400 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة وفّرت لقاحات كورونا بعد ملحمة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ الدولة دفعت نحو 400 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا، مؤكّدًا أنّ تم العمل على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات رغم شحتها على مستوى العالم.

وأوضح مستشار الرئيس، أنّ 4% فقط من سكان قارة إفريقيا هم من حصلوا على لقاح كورونا، النسبة الأكبر من في مصر.

في سياق وبائي أيضًا، صرّح تاج الدين بأنّ نسبة الإصابات العائلية خلال الموجة الرابعة لتفشي كورونا "كبيرة"، موضحًا أنه يجب التعامل مع من يشعر بأعراض البرد على أنها مصاب بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وخصّ مستشار الرئيس، من يعانوا من صعوبة في التنفس، وارتفاع شديدة في درجات الحرارة (أكثر من 38 درجة)، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92%، ودعاهم لسرعة التوجه للمستشفيات.