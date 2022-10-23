وكيل النواب: المؤتمر الاقتصادي خطوة استباقية تعزز المرونة في مواجهة الأزمات الدولية

قال وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إن عقد "المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022 "، الذي جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنطلق أولى جلساته اليوم الأحد، على مدار ثلاثة أيام، يُعد خطوة استباقية مهمة لتبادل الآراء المختلفة.

واضاف وكيل أول النواب، في تصريح صحفي أمس السبت، أن المؤتمر يعد مقاربة عملية للتوافق حول اعتماد سياسات ناجزة؛ لمواجهة التحديات العاتية التي يموج بها العالم في هذه الآونة .

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، بصلابته المعهودة، أمام مختلف التحديات التى تجتاح العالم، لافتاً إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادى لن تقتصر فقط على طرح رؤى وسياسات لدعم القرار الاقتصادي، بل أيضاً تحمل فرصاً واعدة لمبادرات عمليه تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى، وتزيد من صلابته وقوته، وتفتح أمامه آفاقا من النمو والازدهار.