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إسرائيل تقصف مناطق في محيط 3 مستشفيات في غزة

سكاي نيوز
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 5:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 5:36 ص

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
 
ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات في المستشفيين الآخرين أو بالقرب منهما.

 
وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

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