تويوتا تستأنف الإنتاج في بعض مصانعها المحلية بعد أزمة في إمدادات قطع الغيار

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية اليوم الاثنين إنه جرى استئناف عمليات الانتاج في بعض مصانعها المحلية بعد وقوع حادث في مصنع لتوريد بعض قطع الغيار قبل أسبوع مما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث حجم الانتاج أعادت تشغيل خمسة من خطوط الإنتاج في أربعة مصانع في شمال شرقي ووسط اليابان، مع استمرار تأثر إمدادات قطع الغيار في أعقاب الحادث الذي أدى إلى توقف 13 خطا في ثمانية من مصانع التجميع الأربعة عشر التابعة للشركة.

وتابعت تويوتا أنها ستقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين موعد إعادة تشغيل الخطوط الثمانية المتبقية في ستة مصانع.

ووقع انفجار يوم 16 أكتوبر الجاري في مصنع تابع لشركة تشو سبرينج ، في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي، والذي يصنع زنبركات التعليق.

وقال مصنع تشو سبرينج يوم الجمعة أنه تم إصلاح معدات الإنتاج المتضررة.