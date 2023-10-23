ورش فنية ومحاضرات ثقافية للأطفال بجنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية للأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بهدف لتنمية الموهوبين والنابغين، وتحقيق العدالة الثقافية.

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ ورشة في مجال الرسم بعنوان "رسم حر" بالمكتبة الثقافية بمدينة طابا لتنمية المواهب والمهارات الفنية، بمشاركة مجموعة من أبناء القرية البدوية بطابا، وتضمنت تدريب الأطفال على رسم لوحة فنية حرة باستخدام تقنية ألوان الخشب والشمع.

وأضاف أن بيت ثقافة نويبع تنظم محاضرة تثقيفية بعنوان "صحتنا في مدرستنا" لتلاميذ مدرسة الشهيد عمرو مصطفى التجريبية بمدينة نويبع، ودارت حول الإجراءات الصحية التي يجب أن يتبعها الطالب في المدرسة، وخاصة في فصل الشتاء، لكثرة انتشار الأمراض المعدية، مؤكد أهمية الرياضة والغذاء الصحي لمكافحة الفيروسات المنتشرة.

وأوضح أن بيت ثقافة أبورديس، نظم ورشة مواهب فنية بعنوان "مدرستي" بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين بالمدينة، وتضمنت الورشة رسم لوحات فنية معبرة عن المدرسة وعلاقة الطلاب بالمدرسة، بهدف تنمية المهارات الفنية للأطفال.

وذكر أن بيت ثقافة أبوزنيمة عقد ورشة حكي وسرد قصصى لقصة "أميرة الجنيات"، بمشاركة مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتدور القصة في إطار درامي مشوق، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.