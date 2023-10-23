التعليم الإسرائيلية: حظر أي ذكر لناشطة المناخ جريتا تونبرج بالمناهج بعد إعلان تضامنها مع فلسطين

تعرضت الناشطة السويدية في مجال المناخ، جريتا تونبرج، لانتقادات كبيرة، بسبب نشرها تغريدة تعرب فيها عن دعمها لفلسطين في مطلع الأسبوع الجاري، في ظل الحرب القائمة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية، إزالة أي ذكر للناشطة الشابة - التي ورد اسمها أكثر من مرة كمرشحة محتملة لجائزة نوبل - من مناهج التعليم العام الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وجاء في إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية: "حماس منظمة إرهابية ذبحت وقتلت 1400 إسرائيلي بريئ، وخطفت أكثر من 200 منهم داخل غزة. وهذا الموقف يحرمها (تونبرج) من أن تكون مصدر إلهام جدير، وبالتالي فهي لم تعد مؤهلة للخدمة كنموذج يحتذى به للطلاب الإسرائيليين".

وكانت الناشطة السويدية دعت يوم الجمعة الماضي إلى التضامن مع الفلسطينيين بدلا من الإضراب من أجل التحرك لمواجهة تغير المناخ، ما أثار ردود فعل قاسية من بعض المسؤولين.

وقالت تونبرج في منشور على منصتي انستجرام وإكس: "نُضرب اليوم من أجل التضامن مع فلسطين ومع غزة. يجب على العالم أن يعلو صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وكل المدنيين المتضررين".

ولاقت منشوراتها اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت بانتقادات من جانب بعض السياسيين.