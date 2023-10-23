القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية في منطقة كوبيانسك

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي، أنه "خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، صدت وحدة من المجموعة القتالية الغربية الروسية، مدعومة بالمدفعية، 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 32 و41 ولواء جايجر 68 بالقرب من إيفانوفكا وسيرجييفكا وسينكوفكا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد زيبينسكي، أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 60 بالقرب من أوجورتسوفو ومحطة للحرب الإلكترونية في محيط بوروفايا في منطقة خاركوف".

وأوضح زيبينسكي، أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت 3 أطقم مدافع هاون بالقرب من بتروبافلوفكا، ونوفويجوروفكا، ونوفوسيلوفكا.

وتابع زيبينسكي، أن إجمالي خسائر العدو بلغ 20 جنديا ومركبتي مشاة قتالية و3 مركبات.