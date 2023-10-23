لاعبة منتخب ألمانيا تنتقد مدربتها

وجهت لاعبة وسط منتخب ألمانيا لينا اوبيردورف انتقادات لمدربة المنتخب الوطني للسيدات مارتين فوس تيكلنبرج، بعد حصولها على أجازة إثر إصابتها بوعكة صحية، دون أن تعمل على تقييم المستوى الباهت للفريق في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا.

وخرج منتخب ألمانيا بطل العالم مرتين، من دور المجموعات للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، خلال النسخة التي جرت قبل شهرين.

وذكر اتحاد الكرة الألماني الشهر الماضي أن غياب فوس تيكلنبرج يعود إلى وعكة صحية لم يكشف عن فحواها، وأن ملف النتائج السلبية للفريق في كأس العالم، سيتم فتحه لدى عودتها.

ولم تعد فوس تيكلنبرج في أجازة مرضية حاليا، وقد حصلت على أجازة لمدة أسبوعين، وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن هناك مناقشة مشتركة ستجرى فور عودتها من الأجازة.

وقالت اوبيردورف اليوم الاثنين: "بالطبع هناك بعض علامات الاستفهام، لم أكن أتمنى حدوث شيء أخر، أن تقولي حسنا قبل كل شيء نحن جميعا سنقيم ما حدث في كأس العالم".

ولدى سؤالها عما إذا كانت ترغب في عودة فوس تيكلنبرج لمنصبها ، أجابت اوبيردورف "أنا هنا فقط لكي أقوم بعملي، لأنني ليس لدي سلطة فيما يتعلق بهذه الأمور، اتحاد الكرة الألماني سيوضح كل شيء أخر".

ويمتد عقد فوس تيكلنبرج حتى 2025 لكن مازال غير واضح ما إذا كانت ستعود لعملها عقب إخفاق كأس العالم، حيث تولى هورست هروبيش المنصب بشكل مؤقت حاليا، عقب رحيل بريتا كارلسون التي تولت المسؤولية في أول مباراتين دوري أمم أوروبا الشهر الماضي.