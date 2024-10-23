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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 22 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الجيش في تحديث عبر موقعه الإلكتروني، إن عدد المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، وصل إلى 5065 عسكريا ارتفاعا من 5043 أمس الثلاثاء.

وبذلك يكون 22 عسكريا إسرائيليا قد أصيبوا خلال 24 ساعة على الجبهات في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وتشير المعطيات إلى أن بين الجرحى 2364 عسكريا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة مقارنة بـ 2362 الثلاثاء، وفق وكالة الأناضول.

وبذلك يكون عسكريان إسرائيليان أصيبا بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يحدد جيش الاحتلال موقع إصابة باقي الجنود ولكن جنوب لبنان بات ساحة حرب رئيسية منذ نحو شهر.

ووفقا لمعطيات الجيش، فإن 33 جريحا ما زالوا يعالجون من إصابات خطيرة، و197 متوسطة و34 طفيفة.

واستنادا إلى المعطيات فإن 752 عسكريا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 356 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.​​​​​​​