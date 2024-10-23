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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 5:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 5:37 م

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين بعد استهدافهما من مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما استُشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون على الأقل في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال مدرسة الزهراء التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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