تحضيرات لعقد الاجتماع العاشر لمندوبي الجامعة العربية وسفراء مجلس الاتحاد الأوروبي

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعا للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في بروكسل في الرابع من الشهر المقبل.

وترأس الاجتماع السفير الإماراتي لدى مصر والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية حمد الزعابي (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بتلك الاجتماعات ومناقشة البيان الصحفي المقرر اعتماده.

من جهته، صرح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير خالد منزلاوي بأن تلك الاجتماعات تهدف بالأساس إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، خاصة وأنها جاءت بعد توقف دام قرابة الثلاث أعوام؛ مشيراً إلى أن التعاون العربي الأوروبي لطالما كان من أبرز أطر التعاون التي تقيمها جامعة الدول العربية مع التكتلات الدولية.

من جانبهم، ثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود المبذولة من جانب الإمارات والأمانة العامة في سبيل تكليل أعمال تلك الاجتماعات بالنجاح، متطلعين إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين.