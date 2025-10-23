أردوغان: مواقفنا متقاربة مع عُمان وسنعمل معا من أجل حل الدولتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مواقف بلاده وسلطنة عمان متقاربة تجاه العديد من المسائل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإن البلدين سيعملان معا من أجل تحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة مسقط، التي يزورها ضمن جولته الخليجية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان وسلطان عُمان تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وخلال اللقاء أشار أردوغان إلى عمق الروابط التاريخية والأخوية بين تركيا وسلطنة عُمان، مبيناً أن التضامن بين البلدين ترسخ أكثر عبر زيارته إلى مسقط.

وأضاف أن التعاون مع عُمان سيتطور في مجالات عديدة، أبرزها الصناعة والاقتصاد والدفاع والاتصالات.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تقديره لجهود عُمان القائمة على الوساطة والحوار في المنطقة.

وفي الاجتماع المشترك للوفود الذي عقد عقب الاجتماع الثنائي، تم توقيع 16 وثيقة بين البلدين.