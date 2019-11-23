مصر توقع ١٢ اتفاقية تعاون وتمويل فى الجلسة الافتتاحية من منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا

وزير قطاع الأعمال: طرح فرص استثمارية فى قطاعات الأدوية والتطوير العقارى والتصنيع الزراعى

وزير الصناعة يعلن عن مشروعين لاستغلال الرمال البيضاء فى مصر

وقعت مصر ١٢ اتفاقية تعاون مع دول إفريقية وتمويل مشروعات بمنح وقروض من مؤسسات تمويل إفريقية ودولية، فى ختام الجلسة الافتتاحية من منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا الذى نظمته وزارة الاستثمار فى العاصمة الإدارية برعاية الرئيس السيسى يومى 22 و23 نوفمبر.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجى والاستثمارى والتجارى مع دولة أنجولا، واتفاقية تعاون تقنى مع الصين لتمويل مشاريع تنموية فى مصر بقيمة ٤٥ مليون دولار، واتفاقية قرض من الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة ٨٢ مليون دولار لتدشين طريق يربط بين شمال سيناء وجنوبها، وتعديل اتفاقية برونامو لتمويل القطاع الخاص مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار فى مصر ولجنة دعم الاستثمار فى جيبوتى، وقرضا من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 10.8 مليون يورو لدعم تحول الشبكة الوطنية للكهرباء فى مصر، وقرضا بقيمة 50 مليون دولار لتحسين أداء المصفاة فى شركة السويس لتصنيع الزيوت.

وقرضا من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة ٤٥ مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بين مؤسسة التمويل الإسلامى وبنك دعم الصادرات والواردات لدعم سلاسل الإمداد فى مصر، وتصل قيمة الشريحة الأولى منه إلى ١٠٠ مليون دولار.

كما شملت الاتفاقيات توقيع عقدين مع شركة نوبل للطاقة، لاستثمار ٤٣٠ مليون دولار فى مصر، بتمويل من مؤسسة التمويل الأمريكية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة لاكيلا العالمية لاستثمار ٤٣٠ مليون دولار فى محطة طاقة رياح فى رأس غالب.

فيما تم توقيع اتفاقية تحصل بمقتضاها مصر على دعم فنى بقيمة مليونى دولار من البنك الدولى.

من جانبه قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الفترة الماضية شهدت طرح فرص استثمارية فى قطاعات الأدوية والتطوير العقارى والتصنيع الزراعى والفنادق والتربية الحيوانية، مضيفا أنه فى حالة وجود مستثمرين سيتم إنشاء صندوق فرعى للتعاون مع صندوق «ثراء» السيادى للترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل وتعظيم العوائد.

وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (جسور) الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال فى أكتوبر الماضى، قال توفيق، على هامش مشاركته بفاعليات اليوم الثانى بمنتدى الاستثمار من أجل إفريقيا، إنه تم تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى، وسيتم خلال الفترة المقبلة طرح مراحل ثلاث تتضمن تقديم خدمات النقل البرى للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتخليص الجمركى، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.

وكشف عن تسوية مديونية بين وزارة قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومى، بنحو 10.4 مليار جنيه لشركة القابضة للغزل والنسيج.

وعن تأجير الوزارة أحد أصولها لإحدى الشركات الصينية لاستغلالها فى قطاع الملابس، قال توفيق إن الهدف هو خلق فرص عمل فى إطار خطة الوزارة للتطوير، لافتا إلى أن الوزارة لديها 10 فرص استثمارية سيتم طرحها.

وتابع أن منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا فرصة جيدة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

فى سياق متصل قال عمرو نصار، وزير الصناعة، إن مصر تستعد لإطلاق مشروعين لاستغلال الرمال البيضاء، مع عدد من المستثمرين الأجانب.

وأشار نصار، خلال مشاركته فى المنتدى اليوم، إلى أن المشروعين يهدفان لتصنيع منتجات الرمال البيضاء فى جميع مراحلها حتى تصل إلى المستهلك النهائى.

جاء ذلك ردا على أحد المستثمرين الذى قال إنه مصر لديها ٣٠٠ مليون طن من الرمال البيضاء غير مستغلة.