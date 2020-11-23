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رئيس موريتانيا الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوارى الثرى وحداد 3 أيام

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 3:46 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 3:46 م

أقيم قبل قليل صباح اليوم الاثنين) في الجامع العتيق بنواكشوط صلاة الجنازة على الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي توفي فجر اليوم.
وحضر الصلاة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار الوزراء والعسكريين والأمنيين في البلاد، وجمهور كبير.

وتوفي ولد الشيخ عبد الله في وقت متأخر من ليل الأحد /الاثنين بإحدى المصحات الخاصة، بعدما نقل إليها لتلقي العلاج من وعكة مفاجئة ألمت به وتوفي بأزمة قلبية.

وكان قد عاد منذ عشرة أيام من أسطنبول حيث خضع لعملية قسطرة لمضاعفات مرض القلب.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حدادا رسميا لثلاثة أيام ترحما على روح الرئيس الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007 بعد انتخابات حرة وديمقراطية، ثم أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس 2008.


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