 الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» يلعن استقالة رئيسه الكسندر دو جونياك - بوابة الشروق
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الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» يلعن استقالة رئيسه الكسندر دو جونياك

جنيف - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:16 م

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مساء اليوم الاثنين، استقالة رئيسه الكسندر دو جونياك في نهاية مارس 2021.

ومن المنتظر أن يخلفه في هذا المنصب ويلي وولش الرئيس الأسبق لشركة الخطوط الجوية البريطانية بريتيش اير وايز.

وقال جونياك في بيان: "لم يكن سهلا عليَّ اتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أظهرت مرة أخرى الأهمية الكبيرة لاتحاد (إياتا) كصوت لصناعة النقل الجوي، ونُقِلَ عن جونياك قوله:" لبنات تعافي الصناعة جاهزة، والآن هي اللحظة المناسبة لتسليم قيادة اياتا للمرحلة طويلة الأمد من التعافي".

كان جونياك انتقل في 2016 من شركة ايرفرانس/كيه إل إم إلى اياتا.

وكان وولش تخلى عن رئاسة الخطوط الجوية البريطانية في مارس الماضي وأعلن تقاعده.

ويأتي إعلان (اياتا) قبل جمعيته العمومية السنوية التي ستنعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا غدا الثلاثاء.

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