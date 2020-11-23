رئيس جامعة الإسكندرية يطمئن على الموظفة المصابة بكلية الطب

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي، حيث كان في استقبالهما الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.

جاء ذلك للاطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التي تعرضت للإصابة إثر سقوط سقالة بالكلية، أثناء مرورها خلال هذا التوقيت، وتم إدخالها وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي؛ لعمل ما يلزم من إسعافات، ووجه الدكتور قنصوة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمريضة.

ووجه قنصوة الإدارة الهندسية بالجامعة بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء القيام بأعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.