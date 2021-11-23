هولندا تسجل 23 ألفا و24 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 23 ألفا و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 30 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و506 آلاف و108 إصابات، والوفيات إلى 19 ألفا و441 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و382 ألفا و465 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.