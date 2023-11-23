 الاتحاد الأوروبي يشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة بشأن هدنة غزة - بوابة الشروق
الخميس 23 نوفمبر 2023 7:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على الوساطة بشأن هدنة غزة


نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 6:03 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 6:03 ص

شكر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قطر ومصر والولايات المتحدة على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول تبادل المحتجزين.

وكتب بوريل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "اتفاق وقف إطلاق النار لأربعة أيام، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا عند الساعة 10:00، سيجلب التخفيف الضروري للوضع الإنساني الصعب، وسيضمن أمن توريدات المساعدات".

وأعرب بوريل عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

يذكر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق على صفقة تبادل المحتجزين مع هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام، ومن المتوقع أن تفرج "حماس" عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 150 إمرأة وشابا تحت سن الـ 19 عاما من السجون الإسرائيلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك