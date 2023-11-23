المبعوث الأوروبي: بقاء إسرائيل أو حماس في غزة غير مقبول ولا نرغب به

قال المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط سفين كوبمانس: «فيما يتعلق بإدارة الموقف في قطاع غزة بعد الحرب، فالقطاع هو جزء من دولة فلسطين المستقبلية والسلطة الفلسطينية كذلك».

وأعرب خلال مداخلة عبر «زووم»، لفضائية «الغد»، مساء الأربعاء، عن أمله في انتهاء الحرب بغزة قريبا، وتوفير الأمن على الأرض بقطاع غزة، موضحا أن إسرائيل لا يمكنها البقاء في غزة.

وتابع: «نحن لا نرغب في بقاء إسرائيل أو حماس في قطاع غزة، وغير مقبول، فلا بد من توفير طرق أخرى وبدائل؛ لتحقيق السلام، كما أن الدول العربية والأوروبية تسعى جميعا لإحلال السلام الأمن لصالح الشعب الفلسطيني وكل جيرانها مصر والأردن».

وارتفعت حصيلة الشهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ46 على التوالي، إلى 14532 شهيداً بينهم 6000 طفلاً، و4000 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 25 من رجال الدفاع المدني، و64 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وتجاوز عدد الإصابات 33 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.