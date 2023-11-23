صحة غزة تقرر وقف التنسيق مع الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والأطقم الطبية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الأمم المتحدة بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، أشرفت على عملية إخلاء مجمع الشفاء الطبي؛ الذي يتعرض لحصار مستمر من الاحتلال الإسرائيلي واقتحامه وحرمان من فيه من الماء والدواء والكهرباء والأمن».

وأشار في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إلى تحرك قافلة من الأمم المتحدة أمس، ممثلة في الصحة العالمية؛ لإخلاء جزء من المرضى والأطقم الطبية، الذين تعرضوا داخل أسوار المستشفى لأفظع الممارسات.

ونوه بأن القافلة توقفت لمدة 7 ساعات عند الممر الفاصل بين الشمال والجنوب، مضيفًا: «خلال تلك الفترة تم التعامل بعنف شديد من قبل الاحتلال تجاه الأطقم الطبية والجرحى والمرضى والمرافقين، انتهى باعتقال عدد من الأطقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المجمع محمد أبو سلمية».

وذكر أن «وجود الأمم المتحدة وطواقمها والخروج تحت رايتها، غرر بطواقم الوزارة الطبية وجعلها تثق بتنسيقها لإخلاء الجرحى والأطقم الطبية».

وأكد أن «الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الزملاء المعتقلين وسلامتهم»، مضيفًا أن «الأمم المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عما حدث».

ولفت إلى أن «الصحة العالمية لم تقدم حتى اللحظة أي تقرير للوزارة لتوضيح ما حدث، بما في ذلك أسماء المعتقلين».

وصرح بأن «عدم القدرة على التواصل مع المجمع لم يمكنهم من معرفة المعتقلين، في ظل عدم تقديم تقرير من الصحة العالمية حول عدد وأسماء المعتقلين»، محذرًا من أنها قد تصبح فرصة لتصفية تلك الطواقم، خاصة مع هذا العدو المجرم.

وأعلن عن وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء باقي الأطقم الصحية والجرحى؛ لحين تقديم تقرير بما حدث والإفراج التام عن المعتقلين.