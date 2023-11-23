الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق سراح الرهائن معقدة وستستغرق وقتا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن عملية إعادة الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل معقدة وليست ملموسة بعد.

ويستعد الجيش لتنفيذ هذه المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد هاجاري مساء الأربعاء، ومع ذلك، فإن إعادة الأشخاص المختطفين إلى الشريط الساحلي المغلق قد تستغرق وقتا وتتم على عدة مراحل.

وقال هاجاري إن من واجب الجيش الإسرائيلي أن يفعل كل ما في وسعه لإعادة الرهائن، نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، إلى ديارهم. ومع ذلك، أشار إلى أن الشعب الإسرائيلي سيواجه أياما تتميز بالراحة والألم.

وحذر هاجري من الأخبار المزيفة وقال إنه يجب تصديق البيانات والأخبار الرسمية فقط.

وكانت حماس قد اختطفت حوالي 240 شخصا في قطاع غزة في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، ينص الاتفاق بين إسرائيل وحماس أيضا على تبادل الرهائن من إسرائيل مقابل السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووفقا لحماس، من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الخميس الساعة 10000 صباحا.