المخرج محمد العدل: محمد رحيم مات من عدم التقدير

نعى المخرج محمد العدل، الملحن محمد رحيم، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خبر صادم وحزين، الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله".

وتابع: محمد كان أخ وصديق من أكتر من 20 سنة، كم ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا عمري ما حنساها".

وقال: "محمد مات من عدم التقدير، كان دائما يشتكيلي أنه مش واخد حقه إعلاميا، رغم أنه من أهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة، إلا أنه إعلاميا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي، ولا كأنه عمل حاجة".

وختم كلامه: "محمد مات من المجاملات والمحسوبية والـ trend الزائف، امتى الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه، امتى اللي أضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد، خلاص يا حبيبي مش هعرف أقولك متزعلش تاني وأجيلك الاستوديو اضحكك ونغني سوا، بقلبك الأبيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة، أكيد أنت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة، هتوحشني قوي".

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم قد تعرض لوعكة صحية، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان محمد رحيم قد احتفل منذ أيام قليلة بتصدر أغنية "وغلاتك" لعمرو دياب تريند منصات الموسيقى المختلفة، حيث كتب عبر منصة إكس: "سبحان الله، وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم".