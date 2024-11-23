التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم التعادل مباراة ميلان ضد يوفنتوس مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2024-25.

واستقبل ملعب «سان سيرو» معقل الروسونيري، مباراة ميلان ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت.

خيم التعادل السلبي على مجريات أحداث مباراة ميلان ضد يوفنتوس على الرغم من محاولات الفريقين للتسجيل.

ويتلك النتيجة يأتي فريق يوفنتوس في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، من 6 انتصارات و7 تعادلات.

بينما يأتي فريق ميلان في المركز السابع برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات و3 خسائر.