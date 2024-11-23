رويترز: وحدة تابعة لأرامكو تجري محادثات لاستثمار مليار دولار في مافينير للبرمجيات

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن شركة أرامكو ديجيتال، الذراع الرقمي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، تجري محادثات للحصول على حصة أقلية كبيرة في مافينير الأمريكية.

ومن المرجح أن تقدر الصفقة قيمة الشركة الأمريكية المصنعة لبرمجيات الاتصالات بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت المصادر أن أرامكو ديجيتال تجري محادثات لاستثمار نحو مليار دولار في مافينير، وأن من المرجح توقيع الصفقة قبل نهاية العام، لكنهم نبهوا إلى أن الصفقة غير مضمونة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات، إن مافينير تعمل مع بنك الاستثمار إيفركور في محادثاتها مع أرامكو ديجيتال.

وستكون صفقة أرامكو ديجيتال أول صفقة رئيسية لها في قطاع الاتصالات كجزء من خطة رؤية 2030 للمملكة التي تركز على التقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي.