وفاة المطرب والملحن محمد رحيم

توفي منذ قليل المطرب والملحن محمد رحيم، في خبر مفجع أعلن عنه الشاعر مصطفى حدوته والممثلة برلنتي فؤاد عبر صفحاتهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قالا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعماله الأخيرة



جدير بالذكر أن الفنان محمد رحيم كان قد طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة" مؤخرًا، الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج آسر محمود.

بدأ رحيم الأغنية بمقدمة موسيقية مستوحاة من أغنية الكينج محمد منير الشهيرة "الليلة يا سمرا"، ويظهر من خلالها مدى تأثره وأصالته الفنية، حيث تعكس الأغنية حب الشباب وذكرياتهم المرتبطة بأعمال منير.

كما عبّر رحيم في أغنيته عن عشقه العميق لأغاني الكينج التي شكلت جزءًا كبيرًا من وجدانه الفني، ووجه شكره في تتر الأغنية قائلًا: "شكراً للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير".