تجدد سقوط الأمطار على الإسكندرية بعد توقف 18 ساعة

تجدد تعرض محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لتساقط مياه الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة بعض الأحيان على الأحياء كافة؛ تأثرًا بنوة "الفيضية الصغرى" ذات الرياح "الشمالية - الغربية"، والتي أدت إلى إحساس المواطنين بالبرودة الشديدة.

وجاء ذلك بعد مضي 24 ساعة من سقوط أمطار متوسطة الشدة ظهر الجمعة، دون أن يؤثر ذلك على حركة المرور والمواصلات في الشوارع والميادين الرئيسية، في الوقت الذي استنفرت فيه السيارات والبدالات التابعة لشركة الصرف الصحي في كافة نقاط التمركز؛ للتعامل مع أية تجمعات للمياه.

وتشهد الإسكندرية مثل هذا التوقيت من كل عام ما يُعرف بنوة "الفيضية الصغرى" ذات الرياح "الشمالية - الغربية" ومدتها 5 أيام تبدأ يوم 19 وتنتهي 23 ديسمبر، وغالبًا ما تكون ممطرة، لكن هذا العام جاء تأثر عروس البحر الأبيض المتوسط بها متأخرًا نسبيًا.

ويشار إلى أن أمس الجمعة كان أول أيام فصل الشتاء الذي يستمر لنحو 89 يومًا، واستهل قدومه بنشاط لحركة الرياح والبرودة الشديدة وسقوط الأمطار متفاوة الشدة.