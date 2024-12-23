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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

وقال الجيش في بيان، إن جنديين يبلغان 21 عاما وجنديا ثالثا يبلغ 22 عاما سقطوا أثناء القتال في شمال غزة.

وبالتالي، ترتفع خسائر الاحتلال إلى 389 قتيلا منذ بدئه هجوما بريا في 27 أكتوبر من العام الماضي في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق الحصيلة المعلنة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، إن بطولات عناصر الكتائب وأداءهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

وأضاف في سلسلة تغريدات، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه.

وأشار إلى أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تغريداته بالقول: «مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان».