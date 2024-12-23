قصور الثقافة تدشن أول عروض نوادي المسرح بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، انطلاق عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بمحافظة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول عرضين مسرحيين تابعين لقصر ثقافة مصطفى كامل، جاء الأول بعنوان "الهوامش" تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج عز خالد، وتدور أحداثه حول فكرة الصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان بين أفكاره التي تؤثر على حياته، فإما أن تكون دافعا نحو تحقيق الأحلام، أو عائقا فلا يتمكن من مواجهة المستقبل.

وجاء العرض الثاني بعنوان "كأنه محصلش" تأليف وإخراج مريم نجم، يتناول قصة كاتبة مشهورة تشارك في ندوة لمناقشة أحد أعمالها الأدبية، وبعد الانتهاء منها ومغادرة الجمهور، تجد نفسها غارقة في ذكريات الماضي التي تحمل طابعا مؤلما، وتتصارع بداخلها الأفكار وتتبلور لديها فكرة جديدة تماما، تُحدِث تحولا جذريًا في نظرتها للحياة.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من د. داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج، وأقيمت ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرضين بحضور اللجنة المكونة من الكاتب سامح عثمان والمخرجين رامي نادر وسامح الحضري.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويقدم فرع ثقافة الإسكندرية 33 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، تستمر حتى 7 يناير المقبل، وتتواصل العروض اليوم الاثنين، مع عرض "مكنش قصدي" لفرقة الانفوشي تأليف وإخراج عادل سند، يليه عرض "مسرح الجريمة" لفرقة الشاطبي، دراماتورج وإخراج بوسي فتحي.