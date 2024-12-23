نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: ضوابط مشددة لتنظيم الحج

تعاون مستمر مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية لضبط الكيانات غير الشرعية

وجه ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، الشكر لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، على دعمه لشركات السياحة الدينية في الحصول على كامل حصتها في تأشيرات الحج لأول مرة منذ جائحة كورونا، والبالغة 36 ألف تأشيرة حج.

وأشاد بجهود سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، على مجهودها في إنجاح جهود الوزارة والشركات لإنجاح موسم الحج السياحي 2025.

وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضي.

وتابع أن أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة، لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر. حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.

وأشار ناصر تركي إلى أن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات تبذل جهودًا كبيرة لرعاية مصالح الحجاج، موجهًا الشكر للشركات السعودية على مجهوداتها لخدمة الحجاج.

وشدد على دعم وزارة السياحة والآثار والاتحاد العام للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، لإنجاح موسم الحج 2025.

وأوضح ناصر تركي أن هدفنا الحالي هو الحصول على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي في الحج.

ووجه ناصر تركي نداءً هامًا لكل مواطن يريد أداء مناسك الحج لعام 2025 بضرورة التوجه إلى الشركات المرخصة والتعاقد معها على أداء الفريضة بدون وسيط.