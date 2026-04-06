إيران: دوي عدة انفجارات في منشآت مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، بدوي عدة انفجارات في منشآت مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات بمدينة عسلوية جنوب البلاد.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، أو عما أسفر الحادث عن أضرار مادية أو بشرية.

ومؤخرًا، كشف صور أقمار صناعية -حللها فريق المصادر المفتوحة بالجزيرة- التقطت خلال شهر مارس 2026 عن أضرار واسعة طالت عددا من منشآت الطاقة في إيران، شملت محطات كهرباء ومياه، ومرافق لمعالجة الغاز، ومستودعات نفط، إضافة إلى مصفاة رئيسية جنوب طهران، وذلك في سياق الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد.

وفي منطقة عسلويه، أوضحت صور ملتقطة في 29 مارس تضرر مرافق معالجة الغاز والإنتاج، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض الوحدات داخل منشآت المعالجة، في مؤشر على تأثير مباشر في القدرة التشغيلية لقطاع الغاز.

من جانبها، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، توجهًا يقوم على استهداف مصادر الطاقة الإيرانية، باعتبارها ركيزة أساسية لتمويل القدرات العسكرية والنفوذ الإقليمي، من خلال ضرب منشآت النفط والغاز والبنية التحتية المرتبطة بها.

وفي المقابل، ردت إيران بتكثيف هجماتها الصاروخية والمسيرة، واستهداف مصادر الطاقة والكهرباء في عدة دول خليجية، في محاولة لفرض معادلة ردع متبادل ورفع كلفة التصعيد.