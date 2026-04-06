إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في سماء أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، إسقاط وتدمير مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في سماء أصفهان.

وقالت وكالة «تسنيم»، إن قوات الحرس الثوري اعترضت المسيرة الأمريكية ودمرتها في سماء أصفهان، عبر منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة لها.

وأمس الأحد، أفاد مسئول أمريكي لشبكة «إن بي سي»، بإسقاط ما لا يقل عن 16 طائرة مسيرة من طراز «ريبر» الأمريكية منذ بداية الحرب، بما في ذلك اثنتان هذا الأسبوع.

وتُعد طائرة MQ-9 Reaper ذات أهمية خاصة؛ فهي إحدى طائرات الاستطلاع والهجوم الأمريكية الرئيسية التي تلعب دورًا محوريًا في العمليات الحديثة.

وتصل تكلفة هذه المسيرات مجتمعة إلى نحو 500 مليون دولار (بواقع 30 مليون دولار للوحدة الواحدة)، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا ثقيلًا لواشنطن.

من جانبها، نقلت وكالة «الأناضول» عن الجيش الإيراني إعلانه إسقاط 146 طائرة مسيرة أمريكية وإسرائيلية من طرازات مختلفة، بينها «MQ-9» و«هيرمس» و«هيرون» و«أوربيترز»، إلى جانب طائرات مأهولة.

كما أعلنت طهران إسقاط مقاتلتين من طراز «إف-35»، في حين تشير تصريحات القيادة المركزية الأمريكية إلى أن طائرة واحدة فقط أصيبت وهبطت اضطراريا، مع نفي واشنطن تكبد خسائر كبيرة.