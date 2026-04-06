الزراعة: تجهيز 15 ألف شيكارة قطن من تقاوي المزارع المعاونة تمهيدا لتوزيعها على المزارعين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال تجهيز وإعداد بذور محصول القطن، والتأكد من جاهزيتها ووصولها إلى المزارعين، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، من خلال مركز البحوث الزراعية تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، وتوفيرها مبكرا بالجمعيات الزراعية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وتابع الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، أعمال تجهيز وإعداد بذور المزارع المعاونة والتأكد من جاهزيتها ووصولها إلى المزارعين، حيث تفقد مدير المعهد، محلج تقاوي الأساس بسخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة الانتهاء من عمليات الغربلة والتجهيز والتعبئة لبذور المزارع المعاونة لعدد من أصناف القطن.

وشملت الأصناف : سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 86، سوبر جيزة 97، إكسترا جيزة 92، إكسترا جيزة 96، بالإضافة إلى أصناف التعاقدات الخاصة وهي: إكسترا جيزة 45، إكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87.

وأكد يحيى جاهزية أكثر من 15 ألف شيكارة من تقاوي المزارع المعاونة لهذه الأصناف، والتي يمكن أن تنتج عند زراعتها نحو 100 ألف قنطار قطن، بما يعادل حوالي 45 ألف أردب من تقاوي الأساس، والتي يمكن بعد تجهيزها واعتمادها استخدامها في زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان من تقاوي معتمد (درجة أولى).

وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المعهد لزيادة معامل الإكثار والتوسع في المزارع المعاونة، بما يساهم في زيادة كميات تقاوي الأساس وتقليل مدة تداول السلالات في الزراعة العامة إلى أقل من ثلاث سنوات، الأمر الذي يحقق أعلى درجات الثبات الوراثي للأصناف من حيث الإنتاجية وجودة الألياف.

وأضاف أن القطن المصري يحافظ على مكانته المتميزة عالميا، حيث يتم تصدير أصنافه إلى 23 دولة، تأتي في مقدمتها الهند، تليها باكستان ثم الصين، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة الأقطان المصرية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها في دعم منظومة إنتاج التقاوي وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية.